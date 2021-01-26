Tüm Yerel Sen’den Halk Market’e bağış

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği örnek proje Halk Market’e önemli miktarda bağış yaptı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin doğrudan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığı Halk Market projesine bir destek de Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası’ndan (Tüm Yerel Sen) geldi. Tüm Yerel Sen Eskişehir Şubesi, Halk Market’e önemli bir destekte bulunarak örnek bir davranışa imza attı. Tüm Yerel Sen’in bu bağışının diğer sendika, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve sanatçılara örnek olması gerektiğini belirten Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Halk Market’e yapılan bağışların doğrudan gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştığını kaydetti. Yetkililer, Tüm Yerel Sen Eskişehir Şubesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Tüm Yerel Sen Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan, “İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırması için Halk Market’e bağışta bulunduk. Kötü günler dayanışarak, omuz omuza vererek daha kolay geçer. Biz, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” dedi.

Halk Market’ten 800 aile faydalanıyor

Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdığı Halk Market projesiyle, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi göndermek yerine ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağlıyor. Ayda 800 ihtiyaç sahibi ailenin faydalandığı Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim, kırtasiye ve yakacak maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Birebir görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlar, her ay yüzlerce ürün çeşidi arasından kendilerine ücretsiz olarak temin edilen Halk Kart ile alışveriş yapıyor.