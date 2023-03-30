TÜKDES’den çağrı, "Düşen girdi maliyetleri fiyatları düşürmelidir "

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak indirimi değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak indirim; domino etkisi ile tüm mal ve hizmetlere yansımalıdır" diye belirtti.

Genel Başkan Süleyman Bakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ev konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz’ açıklamasını değerlendirdi. Bu indirimi önemli ve anlamlı bulduklarını ve teşekkür ettiklerini ifade eden Bakal, "Elektrik ve doğalgaz fiyatları yüksek diye mal ve hizmetlerine zam yapan kamu ve özel teşebbüse ait tüm kuruluşlar/işletmeler elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak indirimi fiyatlarına yansıtmalı; indirimli mal ve hizmet fiyatlarını ivedilikle açıklamalıdır. Maliyetler düştü şimdi indirim zamanı. Örneğin su hakkını hiçe sayarak içme ve kullanma suyuna fahiş zam yapan belediyeler gibi kuruluşlar acilen indirimli fiyat ayarlaması yapmalıdır. Girdi maliyetleri artınca; zam yapma yarışına giren kamu ve özel teşebbüs kuruluşları; iğneden ipliğe her mal ve hizmetin maliyetini etkileyen/düşüren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak indirimi hakkaniyetle indirimli fiyatlarına yansıtmalı; tüketici adaletinin sağlandığı indirimli ve gerçek fiyatlarını acilen tüketicilerle paylaşmalıdır.