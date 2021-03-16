TÜKDES Genel Merkezinde ‘Dünya Tüketiciler Günü’ kutlandı

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nun kutlanması amacı ile Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü’nden bir heyet Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES)’ni ziyaret etti.

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkcü ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, iş birliği ve tüketici haklarının korunmasının önemine değinildi. Ziyarette konuşan Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkcü; "Tüketiciyi Destekleme Derneği nezdinde tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutlarım. Tüketici haklarını savunan sivil toplum kuruluşları Ticaret İl Müdürlüklerimizin çok önemli paydaşlarıdır. Tüketicilerin bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları ile sıkı iş birliğimiz artarak devam edecektir" dedi.

Cemil Kürkcü ve beraberindeki heyetin ziyaretinden çok memnun olduklarını belirten TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal; Evrensel Tüketici Haklarının hayata geçirilmesi için her zaman, güçlü bir istekle kamu kuruluşları ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tüketici sorunları; istenmeyen SMS ve İleti Yönetim Sistemi(İYS) gibi konularda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıya; İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Tayfun Pınar ve Ahmet Aydın, TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Metin Bıyık, TÜKDES Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri Osman Çağatay ve Ahmet Ünlü de katıldı.