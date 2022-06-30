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TÜİK verilerine göre Eskişehir’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Mayıs ayında Eskişehir’in ihracatı azalırken ithalatı arttı.

ESKİŞEHİR 30.06.2022, 11:20
TÜİK verilerine göre Eskişehir’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Mayıs ayında Eskişehir’in ihracatı azalırken ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre, Eskişehir’de 2022 mayıs ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde -1,2 azalarak 88 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 19,3 artarak 2022 Mayıs ayında, 84 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 arttı.

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