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TÜGVA’dan lise öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciği tarafından Eskişehir merkezde bulunan liselerde gençlere Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

ESKİŞEHİR 11.06.2022, 10:20
TÜGVA’dan lise öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciği tarafından Eskişehir merkezde bulunan liselerde gençlere Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’TÜGVA İl Temsilciliği olarak Eskişehir merkezde bulunan liselerdeki gençlerimize yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim dağıttık. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim üzerinde yapılan algı operasyonuna tepki olarak, Eskişehir merkezde bulunan liselerde gençlerimize Kur’an-ı Kerim dağıtımı yaptık. Gençlerimiz emin ellerde, muhabbetimizin merkezinde Kur’an-ı Kerim var. 81 ilde TÜGVA tarafından ‘Gençler Kur’an-ın izinde’ çalışma, sosyal medyada gündeme oturdu. Türkiye Gençlik Vakfı olarak, bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla durmadan çalışmaktayız’’ dedi.

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