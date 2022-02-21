TÜGVA’da eğitimler devam ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından gençlere yönelik yürütülen eğitimler devam ediyor.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği tarafından 3 ayların başlaması ile birlikte ‘Namaz Gönüllüleri Platformu’nun hocaları Prof. Dr. Kerim Buladı, Ramazan Kayan, Abdullah Yıldız ve Abdülhamit Kahraman ile beraber 16 lise, 14 ortaokul, 4 öğrenci yurdu ve Beylikova ilçesinde 2 salon programı yaparak gençlere ‘Üç Aylar ve Dinin Direği Namaz’ konulu konferans gerçekleştirdi.

TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Ramazan Anıl konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlere yönelik eğitim çalışmalarımız Eskişehir’de tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız, İşimiz, gücümüz; gençlere yönelik eğitim çalışmalarıdır. Eskişehir’de ulaşılmadık genç, kalmayana kadar çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz’’ dedi.