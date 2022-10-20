TÜGVA Eskişehir’de etkinliklerine devam ediyor

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği, düzenlediği çeşitli etkinlikler ile buluşmalarına ve gençleri bilinçlendirmeye devam ediyor.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği tarafından, ‘Namaz Buluşmaları’ çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliklerden ilki 16 Ekim Pazar günü Reşadiye Camii’sinde saat 14.00’da, Büyük Çamlıca Camii Müezzini Ahmet Aybar’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlik Araştırmacı Yazar Abdullah Yıldız ile M. Şerif Nizipoğlu’nun sohbeti ve dualarla devam etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip yaklaşık 500 kişilik yemek ikramında bulunuldu. Ayrıca camiye gelen çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Ramazan Anıl’ın ev sahipliği ve koordinatörlüğünde sonraki iki gün boyunca ise liseli öğrencilerle il merkezindeki ve Sivrihisar ilçesindeki okullarda ‘Namaz’ konulu seminerler düzenleyerek, onları bilinçlendirmeyi amaçlandı.