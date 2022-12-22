TÜGVA, Eskişehir’de 41 ortaokulu ziyaret ederek ‘Kitap Kurdu’ yarışmasını anlattı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir gönüllüleri 41 ortaokulu ziyaret ederek düzenlenen ‘Kitap Kurdu’ yarışmasını anlattı.

TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Kitap Kurdu’ yarışmasını gençlere anlatmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Selâm Ver’ çalışması, ortaokullu gençlerden yoğun ilgi gördü. ‘Selam verilmedik genç kalmayana dek’ düsturuyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Selam Ver’ çalışmasına, TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği de destek verdi. Aktif olarak Eskişehir şehir merkezinde başlayıp 4 ilçede devam eden çalışmalar yürüten TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği hem projelerini anlatmak, hem de gençlerle aralarındaki bağı güçlendirmek için tüm Eskişehir’e aynı anda teşkilat mensuplarıyla sahaya indi. Bir gün içerisinde 41 ortaokulu ziyaret eden TÜGVA Eskişehir gönüllüleri 2 bin 500’den fazla gence selâm verip, ‘Kitap Kurdu’ yarışmasını anlattı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Ramazan Anıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm gönüllü ekip arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir’de 41 ortaokulu ziyaret ederek gençlerimizle buluştuk. Türkiye genelinde ‘Kitap Kurdu’ projemiz, bir ‘Okuma Seferberliği’ oluşturmaktadır. Gençlere, okumaya teşvik etme yolunda Eskişehir’de büyük destek vermekteyiz. Selâm verilmedik genç bırakmayıncaya kadar ekibimizle birlikte sahadayız’’ dedi.

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu ‘Kitap Kurdu’ yarışmaya ‘tugva.org’ üzerinden başvuran ortaokullu öğrencileri, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyacak. Sınav maratonu da tamamlandıktan sonra dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edilecek.