TÜGİAD Eskişehir, UNESCO ile şehri için el ele verecek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek, Eskişehir için yapılacak iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu.

TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, Ankara’daki ziyarette UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile bir araya geldi. TÜGİAD Eskişehir Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ersen Çıra, Prof. Dr. Öcal Oğuz ile TÜGİAD öncülüğünde Eskişehir’e sağlanabilecek UNESCO’nun destekleri ve hayata geçirilebilecek iş birlikleri konusunda istişarelerde bulundu.

TÜGİAD’ın Eskişehir’de yaptıkları çalışmalardan bahseden Ersen Çıra, UNESCO iş birliğini Eskişehir’e taşımak istediklerini söyledi. Odunpazarı’ndaki projelerin de ele alındığı görüşmede Ersen Çıra, TÜGİAD’ın UNESCO ile kurumlar arasında aracı olabileceğini de ifade etti.

Ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Öcal Oğuz, işbirliği için her zaman hazır olduklarını belirterek, TÜGİAD Eskişehir Şubesi’nin bu yaklaşımından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eskişehir’in somut olmayan kültürel mirasının yaşatılması ve geleceğe taşınması konusunun da ele alındığı görüşme sonrasında, Haziran ayında kurumlar ile ikili görüşmelere başlanmasının planlandığı ifade edildi.