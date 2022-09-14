TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ersen Çıra: “Eskişehir’in ilçeleri göz ardı edilmemeli”

TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, "Eskişehir’i merkez dışındaki ilçelerindeki zenginlikleri ile de daha çok tanıtmalıyız. Kentin tüm değerlerine sahip çıkıp, kent ekonomisini de daha çok canlandıracak bir ortak akıl oluşturmak elimizde" dedi.

Türk İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, yaptığı açıklamada, Eskişehir’in merkez dışındaki ilçelerindeki kültürel ve turistik değerlerin daha çok ön plana çıkarılması ve tanıtılması gerektiğine dikkat çekerek, "Eskişehir’i merkez dışındaki zenginlikleri ile de tanıtmalı, böylece hem kentin tüm değerlerine sahip çıkmalı, hem de kent ekonomisini daha çok canlandırmalıyız" dedi.

"Maalesef merkez dışındaki ilçelerimizdeki zenginlikleri yeterince tanıtamıyoruz"

Ersen Çıra, ilçelerin tanıtılmasının önemine değinerek, "Tarihi çok eski çağlara uzanan Eskişehir’imiz, sadece şehir merkezi ile değil, merkez dışındaki ilçelerindeki doğa güzellikleri, kültürel çeşitlilik ve tarihi mekanları ile çok zengin bir coğrafyaya sahip bulunmaktadır. Eskişehir’in son yıllarda kent merkezi ile turizm anlamında canlandığını, ilgi gördüğünü görüyoruz. Ancak merkez dışındaki ilçelerimizin zenginlikleri açısından kentimizde gereken önem ve farkındalığın olmadığını, ilçelerimizdeki zenginliklerin yeterince tanıtılmadığını görmekteyiz. Özellikle ilçelerimizdeki hem yurtiçi hem de yurtdışı turizm potansiyeline sahip birçok alan bulunmasına rağmen bu alanların yeterince tanıtımı yapılmamakta, turizm potansiyelleri ve Eskişehir’in gelişimine yapacakları katkı maalesef göz ardı edilmektedir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza Eskişehir’i tüm değerleri ile tanıtmalı, ilçelerimizin zenginliğini de göstermeliyiz"

Çevre illere göre ilçelerin tanıtılamadığının altına çizen Ersen Çıra, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Eskişehir’e baktığımızda kültürel keşif ve turizm anlamında Bilecik, Bozüyük, Kütahya, Afyonkarahisar gibi çevre il ve ilçelere merakın yoğun olduğu görülürken, maalesef Eskişehir’in ilçelerindeki alanlara aynı ilginin olmadığını görmekteyiz. Örneğin Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı, Han ilçesi ve çevresindeki Yazılıkaya Anıtı ve Frigya bölgesi, Sarıcakaya’nın termal turizm alanları gibi bölgelere hak ettiklerinin altında ilgi gösterildiğini düşünüyoruz. Bu gibi alanların şehrimizde daha çok tanıtılması, özellikle de çocuklarımıza ve gençlerimizin bu bölgelere götürülmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımıza Eskişehir’i tüm değerleri ile tanıtmak, gelenek, görenek ve kültürel miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarıp bu konuda farkındalığı arttırmak hepimizin sorumluluğudur."

"İlçelerimizle birlikte kent ekonomisini daha çok canlandırabiliriz"

Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, "Eskişehir’e yapılan günlük ziyaretler kent ekonomisine belli bir ölçüde katkı sunmaktadır. İlçelerimizdeki zenginliklerle birlikte turistlerin ziyaretler sürelerini uzatmak, turizmin şehir ekonomisine katkısını arttırıp geliştirmek de elimizde. Tüm Eskişehir’e çağrıda bulunuyoruz, ilçelerimiz için ortak aklı harekete geçirebiliriz. Bu anlamda merkez dışındaki ilçelerimizle birlikte Eskişehir için de yeni bir kalkınma hamlesi olacak ortak bir akıl oluşturmak için TÜGİAD Eskişehir Şubesi olarak tüm kent yöneticileri ve kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Eskişehir’de merkez dışındaki ilçelerimizi de ön plana çıkaracak bir şehir kültürü bilinci oluşturmak, geçmiş ile geleceğimiz arasında bir köprü kurmak için yaptığımız bu çağrıya tüm Eskişehirlileri davet ediyoruz" diye konuştu.