TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin’den ‘2 Eylül’ mesajı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’ücü yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Serkan Zengin, mesajında, "Aradan 100 yıl geçti ve asla unutmayacağız. Bir ulus, dünya tarihine geçmiş o mücadeleyi ve fedakârlıkları unutmadı, büyük bir minnet duygusuyla hatırlamaya devam ediyor. Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği ‘Eskişehir halkı elimizde kuvvet bulunmadığı zaman çok büyük vatanperverlik, milliyetperverlik ve azim ve kahramanlık göstermiştir’ sözüne layık olmak, şehrimiz ve ülkemiz için daha çok çalışmanın en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Büyük bir kahramanlık destanı yazarak vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz." diye belirtti.