TÜDAM’dan Ramazan ayı özel konseri

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), her ay düzenlediği “İlgiden Duyguya, Duygudan Ruha Türk Dünyası Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında “Gönül Telinden Nağmeler” adlı özel bir konser programı düzenledi.

Moderatörlüğünü TÜDAM Müzik Programları Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz’in yaptığı konser, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırma Merkezi Sanatçılarından keman sanatçısı Taner Lekesizgöz, ritim sanatçıları Cem Çelebi ve Ersin Dumlu konser öncesi düzenlenen söyleşiye konuk olarak katıldı. Konuklar; müzikal geçmişleri, Halk Bilim Araştırmaları Merkezi’nin faaliyetleri, çalışmaları ve konser repertuvarları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verdiler.

Taner Lekesizgöz (Keman), Öke Ünler (Kanun), Uğur Önlü (Bağlama), Selçuk Yüksel, Cem Çelebi ve Ersin Dumlu’nun (Ritim Sazlar) yer aldığı etkinliğin konser bölümünde sanatçılar; Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği ve Halk Müziğinden oluşan repertuvarlarını başarı ile icra ederek büyük beğeni topladılar.