TÜDAM’dan ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Üniversitesi TÜDAM tarafından "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" düzenlendi. Gerçekleştirilen konsere Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya ve çok sayıda dinleyici katılım gösterdi. Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun konsere ilişkin olarak, "Dinleyicilere büyük keyif veren coşkulu ve anlamlı bir konserdi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadık. Her birinizi bu güzel konsere verdiğiniz emeklerden dolayı kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden ‘Çeçen Kızı’, ‘Zülfü Dökülmüş Yüze’, ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Çalın Davulları’, ‘Yemen Türküsü’, ‘Sarı Gelin’, ‘Manastırın Ortasında’, ‘Şu Dalmadan Geçtin mi’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve ‘Hey Onbeşli’ dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Türküleri Arzu Gök seslendirirken; piyanoda Sahne Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Arman Artac, kemanda Müzik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ayşe Özlem Akdeniz ve Müzik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, klasik kemençede Orhan Eryılmaz, vurmalı çalgılarda Özkan Tekmen, neyde Deniz Aladağ yer aldı.