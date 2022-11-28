TÜDAM’da Duyguların Dili “Söz Biter Müzik Konuşur” konferansı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜDAM) düzenlediği Duyguların Dili “Söz Biter Müzik Konuşur” konferansı TÜDAM’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun’un konuşmacı olduğu etkinlik ilgiyle karşılandı.

Prof. Dr. Şükrü Torun: “Anadolu Üniversitesi olarak müzik terapi alanında öncülük yapıyoruz”

Türkiye’deki ilk Müzik Terapisi bölümünün Anadolu Üniversitesinde kurulduğunun altını çizen Prof. Dr. Şükrü Torun, “Müzik terapi, bilimsel bir disiplin ve sağlık alanı uygulamasıdır. Bu disiplin ülkemizde de gelişim içerisinde. İlk çağlardan itibaren insanoğlunun müzikle bağı kesilmemiştir. Müzik dinlerken bütün beynimizin çalıştığını gözlemlediğimiz araştırmalar var. Ama müzik terapisi de diğer tedavi ve terapilerde olduğu gibi hastanın isteğine bağlı olarak kullanılan bir terapidir.” dedi.

Eğitimin ardından TÜDAM Musiki Tarihi Salonu’nda gerçekleştirilen müzik atölyesi ile müzik terapisinde yapılan yöntemin detaylarından bahseden Prof. Dr. Şükrü Torun, “Fizik tedavide yapılması gereken bir hareket hastayı zorlarken, müzik atölyemizde müziğe ayak uydurmak için devam ediyor. Bu noktada hastayı motive eden şey grup olarak tamamladığı müzik. Müziğin bütünleştirici yanı herkesin müziğe kendinden bir parça katarak devam etmesi.” şeklinde konuştu.