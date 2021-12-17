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TÜDAM yeni kurslar için kayıtları açtı
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yeni başlatılan birçok kurs için kayıtlar açıldı.
ESKİŞEHİR 17.12.2021, 15:30
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yeni başlatılan birçok kurs için kayıtlar açıldı.
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM); Çini İşlemeciliği, Bağlama, Seramik ve Türk Sanat Müziği kursu düzenliyor. Katılımların ücretsiz olacağı Çini İşlemeciliği, Bağlama ve Türk Sanat Müziği kursları için kayıt tarihleri 15-30 Aralık olarak belirlendi. Seramik kursu için ise kayıtlar 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Ayrıca kursiyerlerin, kurslarda veya atölyelerde kullanacakları malzeme ve enstrümanları kendilerinin temin etmesi gerektiği öğrenildi.