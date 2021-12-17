TÜDAM yeni kurslar için kayıtları açtı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yeni başlatılan birçok kurs için kayıtlar açıldı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM); Çini İşlemeciliği, Bağlama, Seramik ve Türk Sanat Müziği kursu düzenliyor. Katılımların ücretsiz olacağı Çini İşlemeciliği, Bağlama ve Türk Sanat Müziği kursları için kayıt tarihleri 15-30 Aralık olarak belirlendi. Seramik kursu için ise kayıtlar 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Ayrıca kursiyerlerin, kurslarda veya atölyelerde kullanacakları malzeme ve enstrümanları kendilerinin temin etmesi gerektiği öğrenildi.