TSYD Eskişehir Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesinin yapılan genel kurul toplantısında mevcut Başkan Sadi Seda güven tazeledi.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Şube binasında gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Sadi Seda yeniden seçildi. Toplantı sonrasında konuşan Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sadi Seda, Eskişehir’de 4 yıla yakın temsilci olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in de desteği ile şube olduklarını hatırlattı. Başkan Seda, bugüne kadar gerek derneğimize gerekse spor basınına verdikleri desteklerden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a da teşekkür etti.

Seda, "Gerek spor basınına gerekse Eskişehir basınına emekleri geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan ağabeylerime, arkadaşlarıma ve kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun" dedi.