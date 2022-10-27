TSM Kadınlar Korosu yeni seslerini arıyor

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Kadınlar Korosu, yeni seslerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Kadınlar Korosu, İdil Çeliker şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Koroya katılan kadınlar aldıkları müzik eğitimi ile yeteneklerini de geliştiriyor. Öte yandan kurulduğu günden bu yana çalışmalarıyla ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro, faaliyetlerine yeni sesler ile devam etmek üzere koristlerini arıyor. Koroya katılmak isteyen kadınların, 4 Kasım tarihine kadar Hedef Batıkent Belde Evi’ne (Batıkent Mah. Orgeneral Kıvrıkoğlu Cad. No: 73 K.2 D.1) başvurması gerekiyor. Koro çalışmalarının da Hedef Batıkent Belde Evi’nde gerçekleştirileceği belirtilirken, konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 315 24 23 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.