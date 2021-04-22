banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de

Tramvayda müzik sefası

Eskişehir’de şehir içi ulaşım sağlayan tramvayda gitar çalarak şarkı söylen genç keyifli dakikalar yaşattı.

ESKİŞEHİR 22.04.2021, 15:26
2
Tramvayda müzik sefası

Eskişehir’de şehir içi ulaşım sağlayan tramvayda gitar çalarak şarkı söylen genç keyifli dakikalar yaşattı.

Korona virüsün vatandaşları psikolojik olarak olumsuz etkilediği bu dönemde insanlara moral olsun diye gitar çalarak şarkı söyleyen genç, tramvaydaki yolculara güzel anlar yaşattı. Vatandaşlar müziğin keyifle müziğin tadını çıkardı. Yolcular bu emeğin karşılığında ise müzisyenin açtığı para kesesine bahşiş bıraktı. Birkaç durak şarkısını söyleyen genç sonrasında tramvaydan inerek gözlerden kayboldu.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık