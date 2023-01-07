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Tramvay yolundaki direğe çarptı, seferler aksadı
Eskişehir’de trafik kazası yapan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
ESKİŞEHİR 07.01.2023, 13:10
Eskişehir’de trafik kazası yapan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, cadde üzerinde bulunan tramvay yolundaki direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan hafif ticari araç, olay yerinden çekilene kadar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.