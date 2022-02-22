Trafik polislerinden öğrencilere eğitim

Eskişehir’de öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından bir eğitim kurumundaki öğrencilere ‘Temel Trafik Bilgisi, Trafik Güvenliği, Emniyet Kemeri Kullanımı ve Trafikte Saygı’ konularında eğitim verildi. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin devam edeceği belirtildi.