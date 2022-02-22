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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
Trafik polislerinden öğrencilere eğitim
Eskişehir’de öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildi.
ESKİŞEHİR 22.02.2022, 12:54
Eskişehir’de öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitim verildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından bir eğitim kurumundaki öğrencilere ‘Temel Trafik Bilgisi, Trafik Güvenliği, Emniyet Kemeri Kullanımı ve Trafikte Saygı’ konularında eğitim verildi. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin devam edeceği belirtildi.