Trafik kurallarına uyulması için bilgilendirme yapıldı

Eskişehir’de trafik kurallarına uyulması konusuna dikkat çekmek amacıyla polis ekiplerince şehir giriş ve çıkışlarında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde bilinçlendirme amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından şehir giriş ve çıkışlarında bulanan trafik denetleme noktalarında vatandaşlara trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.