Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu

Beylikova’da Emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen projede, öğrencilere ve vatandaşlara verilen simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu.

Yapılan Eğitime Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova İlçe Emniyet Amiri ve lise öğrencileri katıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarında ki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Beylikova Cumhuriyet Meydanında yapılan eğitimde emniyet kemerin önemi öğretmek için öğrenciler ve vatandaşlar simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Araçtan çıkan Beylikova ÇPAL Meslek lise öğrencileri arkadaşlarına arada ki farkı anlatarak emniyet kemeri takma hususunda duyarlı olmaya davet etti.