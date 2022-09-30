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Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
ESKİŞEHİR 30.09.2022, 12:53
Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 38,41 gram metamfetamin ve 38,91 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.