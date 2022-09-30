Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, 38,41 gram metamfetamin ve 38,91 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.