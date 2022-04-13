Torbacı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde il genelinde torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. İl genelinde gerçekleşen çalışmalarda, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 3 şüpheli yakalandı. Şahıslarda yapılan aramalarda; 93,22 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 38 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan M.A.G., S.H. ve B.E. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.