Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi’nde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 11,45 gram metamfetamin, 0,90 gram esrar, 6 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.