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Toprak’a Umut ol Turnuvası

Eskişehir’de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi. Kampanyaya destek olabilmek adına gençler aralarında futbol ve voleybol turnuvası düzenliyor.

ESKİŞEHİR 17.06.2021, 09:47
Toprak’a Umut ol Turnuvası

Eskişehir’de yaşayan SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bir destekte Sarıcakaya gençlerinden geldi. Kampanyaya destek olabilmek adına gençler aralarında futbol ve voleybol turnuvası düzenliyor.

10 Haziran tarihinde başlayan turnuvalar 30 Haziran’da son bulacak. 8 futbol ve 6 voleybol takımının kıyasıya yarıştığı müsabakalarda toplanan gelirler SMA Tip2 hastası 3.5 yaşındaki Toprak Yavaş’ın ailesine takdim edilecek.

Toprak için Umut olalım şiarıyla böyle bir turnuva düzenlendiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Gençlerimizin bu örnek davranışı karşısında bizlerde duyarsız kalamazdık. 3,5 yaşındaki yavrumuz Toprak Yavaş’ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına bizde bu şekilde destek olarak çorbada tuzumuz olsun istedik. İlçe Kaymakamlığımız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve belediyemiz bu konuda imkanlarını seferber ederek destek oldular. İnşallah kısa sürede Toprak yavrumuza umut oluruz" dedi.
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