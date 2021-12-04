Toplumsal eşitlik merkezi farkındalık oluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı iş birliğinde HIV ve AIDS hastalığına karşı farkındalığını artırma çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV/AIDS farkındalığını artırmak için 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak kabul edilen hafta kapsamında 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı ile birlikte stant çalışması gerçekleştirdi. Stantta üniversite öğrencilerine HIV ve AİDS farkındalığı kazandırmak, konu hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek ve akıllarındaki soru işaretlerini gidermek amaçlandı. Stantta çarkıfelek oyunu da oynanarak HIV, AIDS ve cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonlar hakkında soru sorulup, bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmasına katılan gençlere defter, kalem, rozet, cinsel bilgilendirme kitapçığı ve Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin broşürleri dağıtıldı. Standa uğrayarak HIV ve AIDS gibi hastalıklar hakkında bilgiler alan gençler, Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı’na teşekkürlerini iletti.