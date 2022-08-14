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Toplum destekli polis vatandaşı bilgilendirdi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde toplum destekli polisler vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yaptı.

ESKİŞEHİR 14.08.2022, 10:26
Toplum destekli polis vatandaşı bilgilendirdi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde toplum destekli polisler vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yaptı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla; Emirler, Koyunlar ve Orta mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıraathane, cami ve fırın gibi yerlere; düğün asker eğlencesi ve benzeri etkinliklerde gösterilmesi gereken tutum ve davranışlara ilişkin hazırlanan bilgilendirme afişleri asıldı. Mahalle muhtarlarına ise mahalle sakinlerine gerekli bilgilendirmelerde bulunmaları tavsiye edildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce söz konusu mahallelerde yapılan etkinliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi amacıyla sabit ve gezici ekipler görevlendirilerek denetimler artırıldı.

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