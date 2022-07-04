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Toplanmayıp yerde çürüyen dutlar ziyan oluyor

Eskişehir’in birçok sokağında bulunan dut ağaçlarının yaz aylarının gelmesiyle olgunlaşan meyveleri, toplanmayıp yerlere düşmesiyle hem ziyan olurken hem de çevre kirliliğine neden oluyor.

ESKİŞEHİR 04.07.2022, 12:29
Toplanmayıp yerde çürüyen dutlar ziyan oluyor

Eskişehir’in birçok sokağında bulunan dut ağaçlarının yaz aylarının gelmesiyle olgunlaşan meyveleri, toplanmayıp yerlere düşmesiyle hem ziyan olurken hem de çevre kirliliğine neden oluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle dut ağaçları meyve vermeye başladı. Dut ağacından olgunlaşıp yere düşen meyveler, toplanmadığı için çürüyor ve çevre kirliliğine yol açıyor. Ağacın lezzetli meyveleri kaldırım ve yol kenarlarında ziyan olurken aynı zamanda günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan gıda israfına neden oluyor. Bazı vatandaşlar çözüm olarak kendi ağacın altına düzenek kurarak ziyan olmasını önlüyor. Eskişehir’de işlek caddelerde ve parklarda bulunan dut ağaçlarına da israf olmasını önleyici çözümler bulunması bekleniyor.

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