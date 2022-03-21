Toplanan yağmur suyu Tepebaşı’na yüzde 10 tasarruf sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi’nde yağmur suyunun toplanarak kullanıldığı sistem sayesinde yüzde 10 tasarruf sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çevreyi korurken tasarruf sağlayacak çalışmaları ile örnek olmaya devam ediyor. Düşük karbon ayak izi için enerji etkin bina projesi kapsamında hayata geçirilen sistemler, Tepebaşı’na yağmur suyunu biriktirerek kullanma imkânı sağlıyor. Tüm dünyada toplam suyun önemli miktarının binalarda içme ve kullanma suyu olarak tüketildiğini ifade eden belediye yetkilileri, nüfus artışına paralel olarak su tüketiminin de artması ve bununla birlikte su kaynaklarının azalması gibi sebeplerden ötürü ülkelerin sahip oldukları su kaynaklarının çok kıymetli olduğunu belirtiyor. Yetkililer özellikle çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit filtreleme işlemlerinden geçirilip kullanılmasının binalarda su korunumu için alınabilecek etkili bir önlem olduğunu ifade ediyor.

Şebeke suyundan tasarruf

Teraslardan toplanan suyun ana hizmet binasına yönlendirilmesi ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’nde toplanan yağmur suyu sayesinde şebeke suyu tüketiminden yüzde 10 oranında tasarruf sağlanıyor. Toplanan yağmur suyu belediye araçlarının yıkanması ve bahçe sulamasında kullanılıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çevreyi ve doğayı korurken tasarruf sağlayacak çalışmaların devam edeceğini bildirdi.