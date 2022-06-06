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Toplam 35 ayrı hırsızlığın şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 21 ve 14 ayrı hırsızlık suçlarından aranması bulunan 2 kişinin de içinde bulunduğu toplam 3 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 06.06.2022, 10:39
Toplam 35 ayrı hırsızlığın şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 21 ve 14 ayrı hırsızlık suçlarından aranması bulunan 2 kişinin de içinde bulunduğu toplam 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatılması amacıyla özel ekip kuruldu. Ekibin titiz şekilde yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında G.Ç., Ç.C. ve Y.Y. isimli şüpheliler Odunpazarı ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin yapılan kontrollerinde G.Ç.’nin 21 ayrı hırsızlık suçundan, Ç.C’nin ise 14 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

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