Tonluk tarım aleti çalan şüpheliler yakalandı
ESKİŞEHİR’İN BEYLİKOVA İLÇESİNDEN TARIM ALETİ ÇALINMASINA DAİR ÇALIŞMA BAŞLATAN JANDARMA EKİPLERİ ÇALINTI ALETİ ALPU İLÇESİNDE BULURKEN OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.
ESKİŞEHİR 01.06.2023, 10:51
Eskişehir’de tarım aleti çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Parsibey Mahallesi’nde ikamet eden S.Y isimli şahısın 1 adet mısır ekim aleti mibzerin çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bahse konu tarım aletinin H.A. isimli şahıs tarafından çalınarak Alpu ilçesi Karakamış Mahallesi’ne, M.K . isimli şahısın ikametine götürüldüğü belirlendi. Yapılan operasyonda çalıntı tarım ekipmanı ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Olay sonrasında bulunan tarım ekipmanı sahibine teslim edildi.