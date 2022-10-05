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Tonlarca kömür sokağı kapadı
Eskişehir’de bir ara sokağa yıkılan bir tır dolusu kömür sokağı tamamen kapattı.
ESKİŞEHİR 05.10.2022, 11:51
Eskişehir’de bir ara sokağa yıkılan bir tır dolusu kömür sokağı tamamen kapattı.
Eskibağlar Mahallesi Talatpaşa Sokakta kış hazırlığı yapan bir apartmana bir tır dolusu kömür getirildi. Getirilen kömür torbaları tırdan bodruma taşınmak yerine direkt olarak sokağa boşaltıldı. Tonlarca kömürün oluşturduğu yığın sokağı tamamen kapattı. Araçların geçemediği sokakta yayalarda torbaların üzerine basarak yollarına devam etti. Tek çalışanın bodrum kata aktardığı görülen torbalardan oluşan yığın uzun süre sokağı işgal etti.