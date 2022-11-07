TOKİ’nin tanıtım tırı Eskişehir’de

"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Eskişehir’e geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, vatandaşların projeye ilişkin merak ettikleri soruların yüz yüze yanıtlanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, 1 gün süreyle Vilayet Meydanı’nda olacak. Tanıtım tırı hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Hikmet Çelik, Eskişehirlilerin projeye ilişkin merak ettiği her şeyi burada öğrenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projedeki 250 bin konut için memleketin her yerinden büyük bir teveccüh olduğunu belirten Çelik, projeye 8 milyon kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Yoğun talep üzerine başvuru süresinin uzatıldığını hatırlatan Çelik, Eskişehir için 2 bin 599 konut kontenjanının ayrıldığını aktardı. Eskişehir’de 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını dile getiren Çelik, önümüzdeki 2023-2024 yılı içinde hak sahiplerine konutların teslim edileceğini söyledi.

"Şehir merkezine bin 800 konut yapılacak"

Konu hakkında konuşmasını sürdüren Müdür Çelik, “Bizim 2 bin 599 konutun bin 800’ü merkez, 800’ü de ilçelere ayrılmış durumda. Şu an 3 bin 100’e yakın konutun da Mamuca’da yapımı devam ediyor. Önümüzdeki 2023-2024 yılı içinde bunlar da hak sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu. Burada 3 boyutlu gözlüklerle konutların bire bir aynısını görebilmenin mümkün olacağını aktaran Çelik, “Bugün birçok ilde projenin kuraları çekildi. Eskişehirliler için de yakında kura çekilişi yapılacak” dedi.

Bu tır ile halka ne tür bir daire satın alacaklarını göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Çelik, vatandaşları Vilayet Meydanı’nda bulunan tırı gezmeye davet etti.