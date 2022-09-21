TOKİ gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası (ESOKO) Başkanı Gazi Çelik, Toplu Konut İdare Başkanlığı’nın (TOKİ) gayrimenkul piyasasını hareketlendirdiğini belirterek, “Eskişehir halkının TOKİ’ye müracaat sayısı çok fazla” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ve yapılan açıklamalar gayrimenkul piyasasında hareketlenme meydana getirdi. ESOKO Başkanı Gazi Çelik, durumla akalı olarak değerlendirmelerde bulundu. İnşaat piyasasında devletin dar gelirliler için yönetmelik ve kanun hazırladığını dile getiren Başkan Çelik, uygulamanın devreye girdiğini ve Eskişehirliler başta olmak üzere tüm ülke vatandaşları tarafında da bu işe taleplerin çok fazla olduğunu ifade etti. Pandemi döneminde inşaat üretiminin azalmasından dolayı bir konut açığı sorunu oluştuğunu aktaran Çelik, “Devletimiz çok güzel bir projeye imza attı ve TOKİ’ye olan müracaatların sayısı da bir hayli fazla” şeklinde konuştu.

“Arsa gayrimenkulün en büyük bileşenidir”

Yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelenler başta olmak üzere yeni evli çiftlerin ve üniversitelilerin yaşadığı çeşitli problemlerin konut sorununu gündeme getirdiğini ileten Gazi Çelik, “Belediyelerin bu çerçevede arsa üretmesi ve bir an önce inşaatların başlaması şart. Aksi takdirde önümüzdeki yaz sezonunda tekrar bu sıkıntı ile karşılaşabiliriz. Arsa, gayrimenkulün en büyük bileşenidir. İnşaat yapılırken belli bir miktarı arsa yapı karşılıyor. Bu pay ne kadar fazla olur ise inşaat maliyeleri de o kadar düşer. Özel firmaların ve müteahhitlerin ivedilikle gayrimenkul üretimi için hazırlıkları başlaması gerekiyor. Aynı şekilde özel inşaat firmaları, TOKİ’nin yararlandığı gibi devlet imkânlarından faydalanmak istiyor. Ancak bu şekilde konut açığı kapanabilir” dedi.

“Türkiye’ye yatırım yapanlar zarar etmez”

İnşaat maliyetlerden şirketlerin çekindiğini anlatan Çelik, “Banka kredi faizleri, konuta yatırım yapacakları düşündürüyor. Fakat şüphe etmesinler ki Türkiye’ye yatırım yapanlar zarar etmez. En kısa zamanda ekonomimiz düzelecektir. Biz emlakçılar olarak devletimizden ve kamu bankalarından özellikle dar gelirli aileler için özel bir kredi vermelerini istiyoruz. TOKİ evlerinin yapılması için en az 2 ile 2.5 senelik bir zaman var. Üretim bir anca gerçekleştirilmeli ki en azından konut ve arsa fiyatlarını sabitleyebilelim” diyerek önerilerini sundu.