TOJDE etki değeri ile uluslararası bir başarı gösterdi

Emerging Source Citation Index (ESCI) Eğitim ve İletişim kategorilerindeki dergilerin 2021 yılı için etki faktörlerine göre nasıl konumlanacağına dair yapılan sıralamada, Anadolu Üniversitesi bilimsel dergilerinden Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) ilk 140 içerisinde yer alma başarısını gösterdi.

Dergi ayrıca listede yer alan Türkiye dergileri arasında 2. sırada yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Etki değeri, bilimsel dergilerdeki makalelerin aldığı atıfların incelenmesiyle hesaplanan ve dergilerin kendi alanlarındaki etkisini gösteren bir başarı ölçütüdür. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan TOJDE aynı zamanda akademik dergilerin atıf performanslarının yanı sıra kendi kategorilerindeki sıralamalarını da gösteren JCR ölçütlerine göre Q3 değerine sahiptir." denildi