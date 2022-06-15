TMO’nun 2022 yılı hububat alım kampanyası bilgilendirme toplantısı

Eskişehir’de, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 2022 yılı hububat alım kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıda üreticileri ilgilendiren detaylar paylaşıldı.

Toplantı, Eskişehir TMO Başmüdürlüğü koordinesinde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, TMO Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Naci Erdemli ve ilçe ziraat oda başkanlarının katılımıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Başak Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda TMO’nun 2022 yılı hububat alım kampanyası ile ilgili üreticileri ilgilendiren detaylar paylaşıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, TMO’nun 2022 yılı alım fiyatları 5 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ton başına 2. grup sert ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğday için 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 lira olarak açıklandığı belirtilerek şöyle denildi;

“Ayrıca bu yıl buğdayda 1000 TL ve arpada 500 TL hububat alım priminin 1 Eylüle kadar ürününü TMO’ya satan üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sonbahar hububat ekim döneminde ödenecek. Hububat alım priminin ÇKS’inde belirtilen üretim miktarının 2 katına kadar “TMO’ya satılan buğday ve arpa” için ödenecek olup ÇKS’inde hububat kaydı bulunan üreticilerden “cins ve kota sınırlaması” olmadan alım yapılacak. TMO işyerlerinde pazar günü hariç haftanın 6 günü alım yapılacak, alım noktalarında uzun kuyrukların önüne geçmek için alımlar randevulu yapılacak ve üreticiler Bakanlık tarafından verilen mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecek. TMO işyerlerine teslim edilen ürün bedellerinin 10 gün içerisinde, lisanslı depolar aracılığı ile ELÜS olarak TMO’ya satılan ürünlerin bedellerinin ise peşin ödenecek. Üreticilerden boşaltma ücreti ve açılacak geçici alım merkezlerinde yüzde 1 hizmet bedeli bu yıl alınmayacak. Üreticilerin TMO alım noktalarında mağduriyet yaşamamaları adına ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu alarak alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir.”

Eskişehir’de hububat alımları toplam 9 noktada gerçekleştirilecek

TMO’nun Eskişehir’de hububat alımlarını Eskişehir Ticaret Borsası ile birlikte toplam 9 noktada gerçekleştirmesi planlanıyor. Üreticiler randevu alarak hem borsa üzerinden hem de doğrudan işyerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabilecekler. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecek.