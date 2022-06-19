Tiyatroda hareket ve diyaloğun önemi

Tiyatroda hareket ve diyalogun öneminden bahseden Öğr. Gör. Fatih Pazvantoğlu, “Canlandırmaya konu olan kişi sadece konuşmalardan ibaret değildir, aynı zamanda da hareket eden bir canlı varlığın temsilidir” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında yer alarak oyunculuk eğitimleri, gençlik atölyeleri ve oyunları çerçevesinde faaliyetlerde bulunan Fatih Pazvantoğlu, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimler düzenliyor. Tiyatroda hareket ve diyalogun öneminden ve bedensel anlatımın karakter oluşumuna etkisinden bahseden Pazvantoğlu, “Canlandırmaya konu olan kişi sadece konuşmalardan ibaret değildir, aynı zamanda da hareket eden bir canlı varlığın temsilidir. Bu nedenle sahnedeki hayatın bir yansıması olarak her daim bir hareket vardır. Fiziksel tiyatro kuramcılarından Jacques Lecoq, ‘Her şey hareket eder’ der. Durduğumuz an dahi mutlaka bir dalgalanmaya sahibiz ve hareketsiz nesneler de bir titreşimdedir. Doğadan kaynağını alan bu etkileşim, insan edimi olan tiyatronun olmazsa olmazıdır. Çalışılan oyunculuk yöntemine ya da reji üslubuna göre sahnede hareketin kaynakları ve harekete konu olan nesneler değişim göstermektedir. Bu zaman zaman bir eylemin stilize edilmiş biçimi olabilir ya da hareketsizliğin içindeki hareketin yansıması olarak da sunulabilir” dedi.