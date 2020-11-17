Tır sürcüsünün inanılması güç sorumsuzluğu

Eskişehir’de park halindeki servis aracına çarparak yol boyunca sürüklediği iddia edilen tırın sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Batıkent Mahallesi Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi yanında bulunan bir sokak üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, park halinde bulunan 26 S 1217 plakalı servis aracına, plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir tır çarptı. Yoldan geçmek isteyen tır şöförü, servis aracına çarparak ilerlemeye çalıştı ve yol boyunca sürükledi. Tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek gözden kayboldu. Olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunan A.Y., tır sürücüsünün bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.