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TİM Başkanı Gülle: "İhracatı Geliştirme Fonu ile yılbaşından itibaren kredi vermeye başlayacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eskişehir Sanayi Odası’nda ihracatçılar ve sanayicilerle bir araya geldi. Gülle, ihracatçılara teminatsız kredi sağlayacak olan İhracatı Geliştirme Fonu’nun yılbaşından itibaren kredi vermeye başlayacağını söyledi.

ESKİŞEHİR 21.11.2021, 13:47
TİM Başkanı Gülle: "İhracatı Geliştirme Fonu ile yılbaşından itibaren kredi vermeye başlayacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eskişehir Sanayi Odası’nda ihracatçılar ve sanayicilerle bir araya geldi. Gülle, ihracatçılara teminatsız kredi sağlayacak olan İhracatı Geliştirme Fonu’nun yılbaşından itibaren kredi vermeye başlayacağını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası’nda (ESO) Eskişehirli ihracatçılarla ve sanayicilerle buluşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatı arttırmak için yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı. Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İstişarelerde bulunmanın, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi için faydalı olacağı

kanaatindeyim. Bu nedenle bugün burada ESO üyelerimizle bir araya gelen TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın

Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe’ye teşekkürlerimi iletiyorum. Üyelerimizle birlikte şehrimizin ihracatı

arttırmak, daha fazla ihracatçı oluşturmak en büyük hedefimiz” dedi.

Eskişehir’de olmanın memnuniyetini dile getiren TİM Başkanı Gülle, “Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan, Eskişehir ve bölgesine hizmet eden tüm üretici, sanayici dostlarımı tebrik ediyorum. Çok özel bir dönem yaşıyoruz. Bunu sürdürülebilir kılmak çok önemli ve yatırımlarımızla, el birliği ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Sunumlarda gördük ki Eskişehir Sanayi Odası’nın da ihracatçıyı bilgilendirme, üyelerini ihracata teşvik etme çalışmaları var. Bu çalışmalar bizler için gurur vericidir” dedi.

"İhracatın sürdürülebilirliği çok önemli"

2021 yılı ihracat rakamlarına da değinen Gülle, “Biliyorsunuz ki 2020 herkesi kendine getiren veya herkesten bir şeyler götüren bir yıl oldu. Mart, Nisan, Mayıs 2020’den sonraki süreçte ihracatımız çok ciddi şekilde etkilendi. Devamında ise hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Bu sene bir ay hariç her ay rekor ihracat rakamları açıkladık. 20 milyar dolar ihracatı ay bazında geçtik, şu anda görünen o ki 10 aylık ihracatımız 182 milyar dolara ulaştı. Böyle devam ederse 220 milyar dolar cepte diyebiliriz, süreci hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

"Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye sloganı ile yola çıktık"

Ekonomik bağımsızlığın ihracattan geçtiğinin altını çizen Gülle, “Ülke olarak ihracat rakamlarını arttırmak

durumundayız. Ekonomik olarak bağımsız olmak zorundayız. Bizim ihracatımızın ithalatımızdan mutlaka fazla olması gerekiyor. Özellikle son dönemlerde sektörlerimize inanılmaz yoğun talep var. Bu süreci iyi değerlendirmeliyiz. Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye sloganı ile yola çıktık ve bu hedefle çalışıyoruz. Teknoloji üreten, AR-GE yapan, projeler üreten herkese teşekkür ediyoruz. Bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ESO üyesi sanayicilerle paylaştığı bilgiler arasında İhracatı Geliştirme Fonu da yer aldı. Konuyla alakalı bilgilendirmede bulunan Gülle, “TİM olarak Eximbank ortaklığında ‘İhracatı Geliştirme Fonu’ için çalışmalara başladık. Sadece ihracatçıya hizmet veren, teminatsız şekilde kredili sistem veren bir fon oluşturduk. İhracatçılarımıza kredi vermeye başlayacağız. Yılbaşından itibaren bu sistemi çalıştıracağız. Önemli bir katkı olacak, ipotek vermeden kredi kullandırılacak. Teminat mektubu kullanmadan ihracatçıya böyle bir fon, kredi garanti sistemi oluşturduk. Yakın zamanda ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

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