TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 2 - Yomraspor: 1
TFF 3. Lig’in 9. haftasında Eskişehirspor, evinde Yomraspor’u 2-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig’in 9. haftasında Eskişehirspor, evinde Yomraspor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler xx, Sezgin Altun xx, Kerem Candaş xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Arda Okumuş xx, Eray Ertorun x (Bartu Göçmen dk. 46 x), Cihangir Çağlıyan xx, Hasan Uyğur xx, Tolga Yakut xx (Kaan Gaman dk. 83 ?), Utku Kızılkaya xx (Bedirhan Akçay dk. 66 x), Berkay Tanır xxx, Eren Altıntaş x (Hasan Altınoluk dk. 73 x), Yunus Emre Alagöz x, Onur Arı xxx
Yomraspor: Furkan Taş x, Abdullah Kasap x (Volkan Kutlu dk. 65 x), Berkcan Aytaç xx, Fatih Uludağ x, Uğur Kurt x, Ökkeş Karaoğlu xx, Mustafa Yılmaz x, Eyüp Aparı x (Çağatay Yağlıdere dk. 57 x), Orhan Gülle x, Enes Uzun x (Osman Göktuğ Cebeci dk. 31 x), Sertan İrkilmez xx
Goller: Onur Arı (dk. 20), Berkay Tanır (dk. 71) (Eskişehirspor), Sertan İrkilmez (dk. 85) (Yomraspor)
Kırmızı Kart: Bartu Göçmen (dk. 79) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Utku Kızılkaya, Yunus Emre Alagöz, Bedirhan Akçay (Eskişehirspor), Uğur Kurt, Fatih Uludağ, Sertan İrkilmez (Yomraspor)