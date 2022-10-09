TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Edirnespor: 3
TFF 3. Lig’in 6. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Edirnespor’a 3-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig’in 6. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Edirnespor’a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Aykut Sergin xx, Uğur Erdoğan xx, Harun Öztekin xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Arda Okumuş x, Cihangir Çağlıyan x, Bartu Göçmen x, Yunus Emre Alagöz x, Berkay Tanır x, Tolga Yakut x (Onurhan Uyanık dk. 70 x), Ömer Faruk Söyler xx (Hasan Uyğur dk. 78 x), Onur Arı x, Eren Altıntaş x (Selman Çiftkanatlı dk. 70 x), Eray Ertorun x
Edirnespor: Serkan Demirol xx, Ali Aydın xx, Kaan Dorak xxx, Engin Berk Nebioğlu xx, Fırat Aras xx, Oğuzhan Kandemir xx, Ümit Can Tokcu xx (Erhan Şentürk dk. 90+2 ?), Gencay Erten xxx (Abdussamet Yılmaz dk. 82 ?), Sergen Yakupçebioğlu xx (Emre Hürcan dk. 46 x, Çağlar Özel dk. 73 x), Ahmet Baykal xx, Güray Gazioğlu x (Atakan Serin dk. 73 xx)
Goller: Kaan Dorak (dk. 15), Gencay Erten (dk. 40), Atakan Serin (dk. 90) (Edirnespor), Ömer Söyler (dk. 37) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Eren Altıntaş, Eray Ertorun, Tolga Yakut, Onurhan Uyanık, Bartu Göçmen, Arda Okumuş (Eskişehirspor), Engin Berk Nebioğlu, Gencay Erten, Atakan Serin (Edirnespor)