TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 1 - Belediye Derincespor: 2
TFF 3. Lig 1. Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Belediye Derincespor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 18. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Belediye Derincespor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Nabi İzci xx, Yunus Yıldız xx, Metin Uçar xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Arda okumuş x, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Cihangir Çağlayan x, Hasan Uyğur x, Tolga Yakut x (Göktuğ Ünüvar x), Berkay Tanır x (Ayhan Taşlı dk. 79 x), Eren Altıntaş x (Hasan Altınoluk dk. 46 x), Yunus Emre Alagöz x (Bedirhan Akçay dk. 86 x), Onur Arı xx
Belediye Derincespor: Volkan Korkmaz x, Berkay Çakır xx, Muhammed Yıldırım x, Abdulkerim Canlı x, İlker Cihan x, Tayfun Kırca x, Bertuğ Başdemir xx (Hasan Bekil dk. 83), Mehmet Tosun x (Ümitcan Ekşi dk. 90+8 ?), Furkan Gedik xx (Tamer Aşık dk.90+1?), Uğurcan Bekçi x (Kubilay Serbest dk. 46 x), Uğurcan İkikardeş xx
Goller: Berkaç Çakır (dk. 16), Bertuğ Başdemir (dk. 59) (Belediye Derincespor), Bartu Göçmen (dk. 79) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Volkan Korkmaz, Tayfun Kırca (Belediye Derincespor), Onur Arı (Eskişehirspor)