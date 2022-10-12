TEV iş birliği ile 5 kız öğrenciye burs sağlandı

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) ile imzalanan protokol ile öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyor. Bu anlaşmayla 5 kız öğrencinin yıllık bursu karşılanırken, TEV yetkilileri Başkan Ataç’ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi ve TEV arasında Eylül 2021’de imzalanan protokol ile belediye tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilen çelenk ve çiçek hizmetleri, vakıf tarafından sağlandı. Bu protokol sayesinde 5 öğrencinin yıllık bursunun karşılandığını ifade eden TEV Eskişehir Şube Başkanı Tuğba Damarsoy, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti. Damarsoy, “Eğitimde fırsat eşitliği adına Ahmet başkanımız ile imzaladığımız protokol neticesinde 5 kız öğrencimizin birer yıllık bursunu karşılamış olduk. Bunun için de Ahmet başkanımıza teşekkürlerimizi sunmak istedik” dedi.

Başkan Ataç, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, “Eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği çok önemli konular. Bu konuda TEV ile iş birliğimiz neticesinde 5 kızımızın bursunun sağlanması bizleri çok mutlu etti. TEV yetkililerine de bu verimli iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Buluşmada TEV Şube Başkanı Damarsoy ve beraberindeki yürütme kurulu üyeleri, Başkan Ataç’a teşekkür plaketi takdim etti.