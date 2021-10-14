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Ters dönen trafik levhası kafa karışıklığına sebep oluyor

Eskişehir’de bulunan bir sokakta ters dönen tek yön uyarı levhası kafa karışıklığına sebep oluyor.

ESKİŞEHİR 14.10.2021, 12:55
Ters dönen trafik levhası kafa karışıklığına sebep oluyor

Eskişehir’de bulunan bir sokakta ters dönen tek yön uyarı levhası kafa karışıklığına sebep oluyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Talatpaşa Sokak’ta bulunan tek yön uyarı levhası, vida gevşemesi sonucunda mı ya da kimliği belirsiz kişiler tarafından kasten mi yapıldığı merak konusu. Sürücülere zorluk yaşatan levha, kafa karışıklığına sebep oluyor. Mahalle halkı ve o yolu kullanan sürücüler, yetkililerden levhanın düzeltilmesini istiyor.

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