banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR 28.09.2021, 10:27
Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terör örgütü üyelerinin yakalanması, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması amaçlarıyla çalışmalar başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak” suçundan haklarında arama kararı çıkarttığı 3 kişi ile Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi’nin “PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak” suçundan haklarında yakalama kararı çıkarttığı biri kadın 2 kişi Eskişehir’de ikamet ettikleri evlere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Ayrıca sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir’de bulunan ikametlerinde yakalanarak “Terörle Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan işlemleri yapıldı.

“FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak” suçundan araması olan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Konya’da mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

“PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak” suçundan yakalanan 1’i kadın 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi de Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatlarıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0