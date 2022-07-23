“Tercihim Eskişehir” platformunun etkinlikleri başarılı bir şekilde tamamlandı

Eskişehir’in 3 üniversitesinin ortak olarak düzenlediği "Tercihim Eskişehir" platformu tarafından hazırlanan etkinliklerin başarılı bir şekilde sonuna gelindi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen "Tercihim Eskişehir" platformu bu yılda üniversite adaylarının tercihi oldu. Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’i ve üç üniversitenin sunduğu nitelikli eğitim imkânlarını öğrenci adaylarına tanıtan “Tercihim Eskişehir” platformu etkinlikleri, başarılı bir şekilde tamamlandı. “Tercihim Eskişehir” (www.tercihimeskisehir.com) platformunda bu yılda 2 gün boyunca aday öğrencileri bilgilendirecek bir dizi çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi.

200’e yakın çevrim içi oturum gerçekleştirildi

Tercihim Eskişehir platformunda beş farklı başlıkta düzenlenen 200’e yakın buluşma ve söyleşiyi kapsayan içerikler, çevrim içi olarak üniversite adaylarıyla buluştu. “Çevrim içi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmalığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri” ve “Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar” başlıkları altında gerçekleşen çevrim içi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir’de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi aktarıldı.

Aday öğrenciler geleceklerini planlarken en doğru isimlerle birlikteydi

Platformda yer alan zengin içerikler sayesinde üniversite adayları, üniversite hayatı ve gelecek planlaması konusunda geniş bilgiler edinme imkânı elde etti. Alanında yetkin akademisyenler, üniversite programlarını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda deneyimlerini paylaştı. Tercihim Eskişehir platformunda bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimleri de, eşsiz deneyimlerini paylaşarak zorlu tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadı. Adaylar alanında başarılı isimlerle interaktif biçimde iletişim kurma olanağı buldu. 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen zirve söyleşilerinin konukları ise sırasıyla: Fransa’da katıldıkları yarışta hidrojen enerjili araçları “Midas” ile Avrupa üçüncülüğü kazanan Hidroana Takımı üyeleri, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Çağdaş Onur Öztürk, ABD’de 75 ekibin mücadele ettiği Sae Aero Desing 2017’de birincilik kürsüsüne çıkarak dünyanın en iyi İHA ekipleri arasında yer alan Anatolia Aero Design takımı üyeleri ve Türk pop müziği sanatçısı Özgün oldu.