Tepkiye neden olan o zemin düzeltildi

Eskişehir bir sokakta yapılan alt yapı çalışma sonrası haftalardır bozuk bırakılan zemin tepkiler üzerine dün düzeltildi.

Eskişehir’in kent merkezinde bulunan Sıcaksular sokakta iddiaya göre yaklaşık 4 hafta önce alt yapı çalışması için kazılan zeminin taşları döşenmeyip dağınık bir biçimde bırakılmıştı. Taşlar sökülerek kazılan zeminin üzeri toprakla kapatılırken yağışlarla birlikte sokak çamur olmuş, sökülen taşlar iki öbek halinde yığılmıştı. Geçen süre zarfında insanların yürümesini bile güçleştiren ihmal dün giderildi. Tekrar taşlar döşenirken zemin eski haline getirildi.

Yapılan haber sonrasında ekiplerin harekete geçtiğini söyleyen bir esnaf, durumdan duyduğu mutluluğu dile getirirken, emeği geçenlere teşekkür etti.