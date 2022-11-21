Tepebaşı’nın özel sporcuları büyük başarı kazandı

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular, Antalya’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında önemli dereceler elde etti.

Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki özel sporcular elde ettikleri başarılar ile Eskişehir’i temsil etmeye devam ediyor. Türkiye özel sporcular spor federasyonu tarafından 14 - 16 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılan özel sporculardan Göktan Işın 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 100 metre kelebek, 100 metre serbest kategorilerinde Türkiye 2.’si, 50 metre kelebek, 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye 3.’sü oldu. Serhat Emir Güngör ise 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinde Türkiye 1.’si olarak tamamlandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da başarılı sporcuları tebrik ederek, “Tepebaşı’ndan sportif bir başarı çıkması bizleri her zaman gururlandırmıştır. Son olarak Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki yüzücülerimiz de elde ettikleri başarılar ile bizleri mutlu ettiler. Her bir sporcumuzu, ailelerini ve çalıştırıcılarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında daima destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.