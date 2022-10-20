Tepebaşı’nın örnek projelerini gezdiler

Tepebaşı Belediyesi’nin konuğu olan Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, belediyenin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve örnek olan projelerini yerinde gördü.

Son olarak Fatih Anadolu Lisesinden 170 öğrenci, Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı ziyaret etti. Öğrenciler, Türkiye’de ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü’nde yer alan birimleri inceleyerek hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından öğrenciler, çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina uygulamalarına uluslararası alanda verilen LEED sertifikasını Türkiye’de altın puan değerlendirmesi ile alan ilk kamu binası olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ni yerinde gördü. Öğrencilere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından enerji etkin binalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca öğrenciler, gezi anında çevre dostu olan elektrikli otobüsleri de deneyimleme fırsatı buldu.

İsmi halk oylaması ile belirlenen Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı da inceleyen öğrenciler, yapılan hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.